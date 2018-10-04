Ertuğrul Özkök'te okudum. Analitik Araştırma Merkezimiz açıklamış.***
Biz Türkler günde ortalama 15 dakika cep telefonuyla konuşuyormuşuz. Avrupa ülkeleri 7 dakika.
Türkler'in yüzde 78'i hiç çalmayan telefonuna bile günde bir kere bakıyormuş. Bu oran Almanya'da yüzde 38'miş..
Ertuğrul "Bundan ne sonuç çıkarmalıyım" demiş.. Uğraşma dostum.. Atalarımız çoktan çıkarmış zaten..
"Leyleğin ömrü lak lakla geçer.."
Cebimdeki Ayarlar'da "Ekran Süresi"ne baktım, Ertuğrul'u okuyunca..
Benim telefon ekranını kullanma sürem son bir haftada toplam 4 saat 28 dakika.. Günde ortalama 38 dakikamı almış, cep telefonum.
Konuşma sürem haftada toplam 10 dakika. (Ülkemde günlük ortalama 15 dakika iken, ben yedi günde 10 dakika konuşmuşum, dikkat buyurun.)
Haftada 1 saat 25 dakika da mesaj yazmışım. İki parmakla harf araya araya yazınca böyle oluyor. Harf ve noktalama işaretlerini de atlamadan..
Ötesi, YouTube, Google
'da bir şeyler aramakla geçmiş. Hepsi bu.. Bu köşeyi dolduran bunca şeyi gitmeye, görmeye ve yazmaya nasıl vakit bulduğumu merak edenlere bir ip ucu işte..