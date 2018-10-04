Ertuğrul Özkök'te okudum. Analitik Araştırma Merkezimiz açıklamış.

Biz Türkler günde ortalama 15 dakika cep telefonuyla konuşuyormuşuz. Avrupa ülkeleri 7 dakika.

Türkler'in yüzde 78'i hiç çalmayan telefonuna bile günde bir kere bakıyormuş. Bu oran Almanya'da yüzde 38'miş..

Ertuğrul "Bundan ne sonuç çıkarmalıyım" demiş.. Uğraşma dostum.. Atalarımız çoktan çıkarmış zaten..

"Leyleğin ömrü lak lakla geçer.."

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