Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu!.

Senin, kurulunun ve hakemlerinin FİFA tarafından belirlenmiş oyun kurallarını değiştirme, keyfinize göre yorumlama ve uygulamama hakkınız var mı?.

Yok tabii.. Söz konusu bile edilmez..

O zaman dikkatle oku, Namoğlu!..

İşte Türkiye Futbol Federasyonu Resmi Sitesi (tff.org). İşte o sitede İFAB (Uluslararası Futbol Federasyonu Kural Komitesi) yayını "Oyun Kuralları" kitabı..

Sayfa 80.

Kural 12: Fauller ve Fena Hareketler

Fıkra 2. Endirekt Serbest Vuruş..

"Kaleci kendi ceza alanındayken aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa bir endirekt serbest vuruş verilir.

- Topu oyuna bırakmadan önce eliyle altı saniyeden daha uzun süre kontrol ederse,"

Peki bu yıl, herhangi bir ligimizde, herhangi bir kaleciye bu ihlalden ceza verildi mi?. Avutu geç attı diye sarı kart. Ama kural açık seçik yazarken, 6 saniye kuralını çiğneyenlere hoşgörü..

Böyle bir yoruma, kuralı alenen resmen ihlale hakkınız, yetkiniz var mı?.

İşte Başakşehir'in kendisini liderlikten eden Malatya maçından kaydettiğim iki dakikayı ihbar ediyorum. Açık ihbar.. Kanıt, yayıncı kuruluşta.

Maçın 44'üncü dakikası içinde Malatya Kalecisi Farnolle topu 44.20'de tuttu. 44.40'da degaj yaptı. Yani topu 6 değil, üç mislinden fazla, 20 saniye elinde tuttu. Fırat Aydınus "Devam" dedi.

Maçın 88'inci dakikası içinde gene 20 saniye elinde gezdirdi. Aydınus gene göz yumdu.

88'de endirekt serbest vuruş verilse 18 içinde, Başakşehir 2 puan kaybından kurtulur, lider olabilir miydi?. Bu 2 puan sezon sonunda şampiyonluğu, ya da Avrupa yolunu engellerse ne olacak?.

Sevgili Namoğlu, Şimdi senden resmi ve yazılı cevap istiyorum..

1- Bu kural değişti mi?.

2- Değişmediyse, bu sezon kaç kere uygulandı?.

3- Uygulanmadı ise, MHK kurulun o hakemlere niçin ceza vermiyor?.

4- Hakemlerin 6 ile 20 saniyeyi ayırt etmekten aciz mi?.

Benim kadar kamuoyu da bu açıklamayı bekliyor. Çünkü FİFA kuralları hakem yorumuna bırakılırsa, yarın maçlar bitmez hale gelir.

Başakşehir çok kıymetli 2 puan kaybederken Farnolle kaç dakika çaldı maçtan biliyor musunuz?. Sırf "Kalecilerin zaman çalmasını önlemek için konan kural"ı hiçe sayarak kaç dakika çaldı, Sayın Namoğlu?.

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Sevgili Okurlar,Bunu da spor sayfalarında okumadınız. Çünkü onların ömrü ekran başında lak lakla geçiyor.Bu yüzden dün, tüm köşemi spora ayırmak zorunda kaldım Yüzlerce sayfada yazılmayanları yazmak için.. Yetmedi, bu yazı bugüne kaldı.Spor Müdürleri açıklama isterlerse, yollasınlar. Köşem onlara da açık!.