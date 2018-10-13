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HINCAL ULUÇ
13 Ekim 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

İşte Sabah!..

Bu gazeteyi bu sütunlarda nasıl acımasız ve sakınmasız eleştirdiğimi bilirsiniz..
Ama övgülerimi de yeri gelince esirgemem..
Michael Kasırgası ile ilgili gelişmeleri izlemek için, CNN (Amerika'nın CNN'i.. Bizimki değil.) kanalını tıkladım ki, ekranda karşıma Sabah Gazetesi'nin kupürü çıktı. Dünya Haber Kanalı, Kaşıkçı olayını, Sabah üzerinden anlatıyordu. Hemen öteki Dünya Kanallarını çevirdim. Pek çoğunda Kaşıkçı haberi, Sabah'la verildi.
Adamlar bizim haberi bizden de iyi kullandılar iyi mi?.
"Özel Haber" Müdürümüz Abdurrahman Şimşek ve arkadaşlarını yürekten kutluyorum.
"Hasret kaldığım gazetecilik" demek hala ölmemiş..
Yaşayın arkadaşlar!.

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