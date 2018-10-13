"Aşkın Kavurduğu Güneş Zeki Müren" Üstad Radi Dikici'nin Efsane Müzeyyen Senar'ı anlatan o müthiş kitabından sonra, bir başka "Efsane"yi anlatan eseri..

İçindeki anılar, belgeler, birinci elden konuşmalarla, Sanat Güneşi'nin, doğduğu 1931'den, sahneyi bıraktığı 1980'e kadar olan dönemini anlatmış, Üstat..

Bu çok merakla okunan ve hiç bilinmeyen yönlerini de içeren kitapla ilgili notları Üstat'tan istedim..

İşte seçtikleri.. Ayrıntıları ve daha neler neleri de kitapta..(Remzi Kitapevi)

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