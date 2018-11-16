Gazeteler muhabirlerine değil, ajanslara bel bağladıkça, editörlük işi daha da önem kazandı.

Ajanstan gelen eksik haberi tamamlamak, ya da hiç kullanmamak!.

"Lastik İş Sendikası Başkanı Arifiye'deki bir lastik fabrikasında öldürüldü." Böyle haber mi olur?. Hangi fabrika?. İsmi niye gizli?. En az on gazetede hem de imzalı okudum.

Hiç biri yazmamış. Sanırsınız biri hepsine emir vermiş. "Fabrika adını gizle." Ben google girip 30 saniyede buldum. Goodyear!.

Editör de ayni işi yapabilirdi.

Yapmalı. Okura eksik haber verilmez.

Bilmece çözdürülmez., Haber yahu. Artık çocuklar bile ezber biliyor. 5 N, 1 K!.

Türkücü Yusuf Harputlu, bir AVM'deki bir giyim mağazasında iki kadın tezgâhtarı hırpalamış..

Hangi AVM?. Hangi mağaza?.

Haberden zarar görecek tek kişi var. Yusuf Harputlu. Onun adı açık yazılıyor. Ama, AVM ve mağaza gizleniyor..

Neden?. "Markalar, anlamsızca gizleniyorsa, gizleyen muhabirin bir hesabı mı var" diye düşünüyor, okur.

Editör kardeşlerim lütfen çok dikkatli ve özenli olun..