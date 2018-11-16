Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Eksik haber!.
HINCAL ULUÇ
16 Kasım 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Eksik haber!.

Gazeteler muhabirlerine değil, ajanslara bel bağladıkça, lük işi daha da önem kazandı.
Ajanstan gelen eksik haberi tamamlamak, ya da hiç kullanmamak!.
"Lastik İş Sendikası Başkanı Arifiye'deki bir lastik fabrikasında öldürüldü." Böyle haber mi olur?. Hangi fabrika?. İsmi niye gizli?. En az on gazetede hem de imzalı okudum.
Hiç biri yazmamış. Sanırsınız biri hepsine emir vermiş. "Fabrika adını gizle." Ben google girip 30 saniyede buldum. Goodyear!.
Editör de ayni işi yapabilirdi.
Yapmalı. Okura eksik haber verilmez.
Bilmece çözdürülmez., Haber yahu. Artık çocuklar bile ezber biliyor. 5 N, 1 K!.
Türkücü , bir 'deki bir giyim mağazasında iki kadın tezgâhtarı hırpalamış..
Hangi AVM?. Hangi mağaza?.
Haberden zarar görecek tek kişi var. Yusuf Harputlu. Onun adı açık yazılıyor. Ama, AVM ve mağaza gizleniyor..
Neden?. "Markalar, anlamsızca gizleniyorsa, gizleyen muhabirin bir hesabı mı var" diye düşünüyor, okur.
Editör kardeşlerim lütfen çok dikkatli ve özenli olun..

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı:Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN