Sinemada film öncesi "Çarpıcı" kısa film izledim.

Önce Kiğılı'nın hepimizi sarsan "Atatürk'e saygı" filmi. Kendi işi erkek giyimini, bir "Düğme" ile Ata'ya Saygı'ya bağlayan o minnacık ama dev anlamlı senaryoyu kim düşünmüşse bravo..

Sinemada asıl perdede görmek lazım ama, fırsatınız olmazsa, YouTube'a "Kiğılı, Ata" yazın. İki ayrı versiyonunu bulacaksınız.

Öteki Lösev'in "20 Yıl" filmi..

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin yıllar önce herkesi ağlatan "Canım Kardeşim" filminin sonunu değiştirmişler.. "Lösemi, artık çocukların ölüm hükmü değil" demişler.

İnanın gözlerim nasıl yaşardı..

O da YouTube'da var.. Bakmakla kalmayın.. "Çocuklar yaşasın" diyorsanız, hemen şimdi, şu an cep telefonunuzu çıkarın.

SMS'i tıklayın.. 3406 yazın tepeye..

Aşağıya da "BAGIS" yazıp yollayın.. Her mesajınız 10 lira..

Daha fazlasını istiyorsanız..

Google emrinizde.. "Lösev / Bağış" diye girin. Her türlü bağış yolunu bulacaksınız.

Yapın ama..

Yapın ki, çocuklarımız yaşasın!.

Noktayı koyuyor, telefonumu elime alıyorum.

Haydi siz de..

Damlaya damlaya "Can" olacak..

Çocuklara can!.