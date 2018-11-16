İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bir sorum var.. Ülkemizde, en başta da İstanbul'da, "Taksi" sorununu çözmek için bir teşebbüsünüz, çalışmanız oldu mu?.

Şu sıralar İstanbul Belediye Başkan Adaylığı için adınız geçiyor da ondan "İstanbul başta" diyorum..

Oldu ise eğer, şu soruların yanıtlarını biliyorsunuz demektir?.

1- İstanbul'da kaç taksi plakası var?.

2- En son taksi plakası hangi yıl verildi?.

3- O yıl İstanbul'un nüfusu kaçtı, bugün kaç?.

4- O yıl İstanbul'da kent yolları kaç kilometreydi, bugün kaç?.

5- Taksi plakalarının kaçı doğrudan taksi şoförlerinin elinde, kaçı, hayatlarında direksiyona elini sürmemiş, taksi ağaları, hadi halk ağzıyla söyleyelim, plaka mafyasının elinde?.

6- Taksi plakasının bugün borsada, tabii karaborsada fiyatı ne?.

7- Plaka ağasının arabasını kullanarak aile geçindiren şoförler, ağaya ortalama kaç para "Plaka kirası" ödüyorlar, kendilerine ne kalıyor?

8- Plaka ağası, taksicinin boğazını sıkarken, ev geçindirmek zorunda olan taksiciyi, müşteriyi kazıklamaya zorlamıyor mu?.

9- Doymak bilmeyen ağa, bir taksiyi, 8'er saatlik vardiyalarla günde 3 kişiye kiralayınca, o taksinin bakım ve en basit temizliği için zaman kalıyor mu?.

10- O zaman taksilerin temiz ve bakımlı, taksicilerin, müşteriye ve kurallara saygılı olmalarını isteme ve bekleme hakkımız olabilir mi?.

Sayın Bakanım, Bakanlığınız Basın ve Halkla İlişkiler Daireniz, sorularımın yanıtlarını bana yollarsa, bu köşede harfiyen yayınlayacağım.

Saygılarımla..

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