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HINCAL ULUÇ
16 Kasım 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sayra!.

İki ünlü kardeşti Orkanlar.. Senih sinemacıydı. Siyah beyaz günlerde Yeşilçam'ın en sevilen kötü adamlarından..
Jules Dassin'in çektiği Topkapı filminde, Melina Mercury, Maximilian Schmidt ve Peter Ustinov ile oynamıştı.
, hayata ses sanatçısı olarak atıldı. Televizyonunda sunucu olarak parladı.
Senih, 'a çekmişti kendisini.
Orda kaybettik.
Sayra da, Alaçatı'da kaybetti izini..
Ağır bir kanama geçirince ve hastanede ölünce haber oldu..
Ben iki Orkan'ı da çok severdim.
İkisiyle de ahbaplığımız oldu. İnsan yanları da çok çok iyiydi.
Nur içinde yatsınlar!.

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