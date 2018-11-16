Biliyorum, sonuna dek okuyan pek çıkmayacak.

Diyelim okundu.

Gene işe yaramayacak. Bu ülkede tehlike yakın d eğilse, yumurta kapıya gelmediyse, İmam bildiğini okuyor çünkü.

60 yıllık deneyimlerimle biliyorum.

"Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" içindeyiz, farkında mısınız?.

Öyle fazla uzak da değil, 2050 yılında (Ben o yıl dünyada olmam ama gene de benim umurumda) dünya üzerinde insanlar en basit hastalıklardan hayatlarını kaybedecekler. Çünkü en basit bakteriyi bile yok edecek antibiyotik kalmayacak dünyada.. Böyle gidersek..

Hayır.. Onun bunun teorisi, korkutması değil. Ben kendim yaşadım, biliyorum..

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