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HINCAL ULUÇ
08 Şubat 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Kadı ola davacı!..

İ ki günde bir hiçbir işe yaramayan trafik yazıları yazıyorum da.. Orçun Aras adlı okur hala benden medet umuyor ki, mail göndermiş..

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'da yaşayan, her gün Çağlayan Adliye'sinin önünden iş yerime giden bir vatandaşım.
Son yıllarda artan şekilde bu adliyeye personel taşıyan servislerin terörüne maruz kalıyoruz.
Tek şeritte sıkıştırmalar, sağ şeritten sol şeride araç sürmeler, en soldan gelip bir anda 4 şerit sağa geçmeler, 20 santim mesafeyle tampon tampona takip etmeler.
İşin en acı kısmı servisin içindekiler adliye personeli, arkasındaki de polis! Herkes bu teröre göz yumuyor, haftanın altı günü işe gidiyorsam en az bir kez kazaya rastlıyor, en az üç kez de bu olayların tekrarlandığına şahit oluyorum.
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Eskiler "Kadı ola davacı, mübaşir ola şahit" demiş, Orçun..
Elden ne gelir..
Orası adliye..
Etraf MOBESE kameralarıyla dolu.. O adliye baş savcısı, bu yazı üzerine, o kamera görüntülerini izleyip, yazdıklarını denetler mi, dersin?.

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