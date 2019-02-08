Avni Özgürel, taa Yankı Yılları'ndan, yani 70'lerden evimde kalan, evinde kaldığım kadar yakın arkadaşım.

Muhteşem kalemi ile Erkekçe'nin 150 bin satmasını sağlayanlardan.

TRT'nin yayınladığı, efsane olan ve ekran ve perdelerimize Mehmet Aslantuğ gibi bir dev sanatçıyı kazandıran İz Peşinde'nin senaristi olarak bu işlere başladı ve bulaştı.

Eşi Sevgili Ayfer'in CEO'luğunda bir bağımsız yapım şirketi kurdu. Diziler yaptılar, yapıyorlar. Bu arada film de çekiyorlar.

10 film yaptılar..

Ayfer'den bir mail aldım.

"Yeni yasa ile dağıtım işleri çözüldü, diyoruz ama çözülmedi" diyor.

"Keşif Çanakkale" diye bir film yapmışlar. Tam vizyona çıkacak.. 2 gün kala "Size salon veremiyoruz" demiş, sinemacılar.

Sebep?.

Organize İşler 2, 400 salonda vizyona girince, salon kalmamış.

Ayfer "İş yapan yapımcılar salonları bağlamış, bağımsız yapımcılara salon yok" diyor..

Ama serbest ekonomilerde durum da bu Ayfer..

Şimdi sen tüm salonu doldurması garanti bir film dururken, kimsenin duymadığı, bilmediği bir filmi seçer misin, sinema sahibi olsan?.

Dünyaya bak. Orda büyük dağıtım şirketleri var..

Bağımsız, göreceli olarak küçük şirketlerin filmlerini onlar dağıtıyor. Kendileri de pay aldıkları için, hem salon buluyor, hem de tanıtım yapıyorlar..

Onlar çözümü böyle bulmuş Ayfer!. Siz de anlaşmayı deneyin.. Mesela BKM ile!.