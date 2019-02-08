Dün birinci sayfamızdan anons.. "Aslan yarı finale göz kırptı."

Spor sayfamızda manşet.. "Aslan'a Kupa Terapisi!." Maçı yazan arkadaşımız Mehmet Özcan "Cim bom, Trabzon sınavı öncesi moral buldu" diyor..

Yani "Ben ve arkadaşlarım başka maç mı seyrettik" diyeceğim.. Allahtan Levent Tüzemen "Hatay futbol dersi verdi" diye yazmış..

Bülent Timurlenk de "Taraftarı üzen oyun" demiş de, içim rahatladı..

Ne terapisi, ne morali!.

Trabzon bu, yani Hatay önündeki bu Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de perişan eder..

Bu yıl Galatasaray'ı çok hem de ağır eleştirdim ama, bu kadar rezil oynayan ve kenardan bu kadar, ama bu kadar kötü yönetilenini görmedim.

Canlarını dişlerine takmış savaşan Türk çocuklarını temizlemek, başta Belhanda ve Feghouli ruhsuzları, paralı askerleri, yani yabancılar lejyonunu baş tacı etmekle mi görevli bu kenar yönetimi.. O ne rezil adam değiştirmelerdir?

Ayıptır yahu!. Utanın!.

Türk olmak suç mu oldu ülkemizde?.

Trabzon maçında da Mustafa Öğretmenoğlu gibi bir orta, Mete Kalkavan gibi bir VAR hakemi bulunacak mı acaba, maçı tek taraflı yönetsinler.

Galatasaray'a futbol dersi veren, Hatay'ın kaçırdığı akıl almaz pozisyonları Trabzon da kullanamayacak öyle mi?.

Galatasaray'ın durumu çok ama çok kritik.

Geçin ligi, Avrupa'yı.. Türkiye Kupası'nda bile kritik.

Bu Hatay, bu Galatasaray'ı kendi sahasında dörtlerse, şaşmam, inanın!.