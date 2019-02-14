TRT, TRT olduğu, yani anayasal görevini hakkıyla yerine getirdiği dönemlerde sanatın her dalına önem verirdi.

Her sene biz gençleri ekran başına toplayan Sanremo naklen yayınları mesela.

Dünyaca ünlü o pop müzik yarışmasının yayınından TRT vazgeçti. Biz de unuttuk.

Hafta sonu Hürriyet'te Naim Dilmener "Sanremo 69 yaşında" diye yazdı. Meğer devam ediyormuş. Ama orda da artık eski süksesi pek yokmuş..

Naim 69 yılın öyküsünü yazmış. İçinde onlardan bizden onlarca şarkıcı adı var.. Ama Sanremo'ya damga vuran isim yok..

"Domenico Modugno" demeden, "Volare/ Nel blu dipinto blu" demeden, hemen ardından gelen Piove'yi söylemeden, dört yıl üst üste San Remo'dan 3 birincilik bir ikincilik çıkaran o muhteşem adamı anmadan Sanremo yazısı olur mu, Naim kardeşim?.