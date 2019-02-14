Cemal, eşi ve iki küçük oğlu ile yaylaya gidecekti, pazar sabahı.. "Hadi çocuklar, davranın" dedi ve çocuklara arabanın arkasını işaret etti.

Dursun bağırdı.. "Ben sola bineceğim!"

Temel daha çok bağırdı.. "Hayır.. Sola ben bineceğim.." Dursun inat etti. Temel daha çok inat etti. İkisi de tepinmeye ve çığlık çığlığa "Ben sola bineceğim" diye yırtınmaya başlayınca, Cemal Baba müdahale etti.

"Temel daha büyük olduğuna göre, seçme hakkı onun. Temel sen sola otur.."

"Teşekkür ederim baba" dedi, Küçük Temel.. "Hangi taraf sol?."