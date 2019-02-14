Okuma özürlü meslektaşlarıma yardım olsun diye, VAR'la ilgili temel bilgileri, ellerine verilen ama bir kenara atılan minnacık VAR kitabından özetlemeye dün başlamıştım.

Bugün bir kaç uygulama notu..

1- VAR incelemesi yapan hakemin alanına hiç kimse giremez. Cezası sarı kart.

Antrenör ve oyuncunun hakeme "TV" işareti yapması kesinlikle yasak. Cezası, sarı kart.

2- Bir oyuncunun gol atmak üzere olduğu durumda, hakem ve yardımcı hakem kararsız kalırlarsa, düdük çalmayı veya bayrak kaldırmayı geciktirir. (Topun oyun alanından çıkması dahil). Yani "Niye kaldırmadı, niye çalmadı" eleştirileri, kuralı bilmemekten.

2- Ceza alanı içinde veya penaltı alanına doğru bir oyuncunun net atak durumunda düdük ve bayrak gene geciktirilecektir.

Yardımcı hakem, her iki durumda da, pozisyon biter bitmez bayrağını kaldıracak, yani bu defa yan hakem, orta hakeme "VAR'a git" diyecektir.

..Ve son bir not.. VAR'a karşı olanlar için. UEFA'dan gelen istatistikler. Hep "Yüzde" olarak.



1- Golde doğru karar..

VAR'sız: 92.1

VAR'lı: 99.2



2- Penaltıda doğru karar..

VAR'sız: 90.0

VAR'lı: 98.3



3- Kırmızı kartta doğru karar..

VAR'sız: 96.0

VAR'lı: 99.1



4- Yanlış kişiye kart..

VAR'sız: 71.4

VAR'lı: 100