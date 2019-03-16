Hafta başında hem köşemde, hem de aSpor'da Hürriyet ve Sabah spor servislerini fena halde eleştirmiş ve ikisi de yakın arkadaşlarım müdürlerini cevap vermeye davet etmiştim.

Gelişme harika..

Hürriyet Spor Müdürü 30 yıllık dostum Mehmet Aslan aradı önce.. Şimdi oturup bir yemek yiyeceğiz.

Sonra Sabah müdürü Murat Özbostan'dan yazılı bir not. O da benim gibi hasta yatıyormuş meğer.. (Benim domuz gribi bitti, şimdi başka bir şey başladı. Burnum şelale gibi bu defa.. Bu yazıyı bitirip eve koşacağım. Ankara gezisini de iptal ettim tabii).

"Çok seslilik ve bakış açısı için puanlamanın tek kişi tarafından değil de sizin önerdiğiniz gibi yapılması fikrine yüzde yüz katılıyorum. Hemen bu hafta başlatacağım" diyor, müdürüm.

Yani..

Konuşa konuşa çok sorun çözebilir, çok mesafe alabiliriz..

Teşekkürler Mehmet!. Teşekkürler Murat!.

Bu arada yerden yere vurduğum Mehmet Özcan kardeşim de "Maç gecesi bin türlü iş yapıyorum." diyor ve ekliyor..

"Yine de eleştirilerinizi dikkate alacağım.."

Bu gazete bizim Mehmet!. Hepimizin!. Benim farkım, 60 yıllık deneyimi olan ağabeyliğimden geliyor.. En eskisi olduğum bu gazeteyi seviyorum..

Eee!. Tabak da sevdiği deriyi..