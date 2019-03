"Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su.."

(Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile mahvetsin) , boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.) Sevgili babam, şiir aşıkıydı. Eskisi, yenisi fark etmez.. Evde, Osmanlı'nın tüm Divanları da vardı, Cumhuriyet'in tüm şairlerinin, başta Nazım ve Yahya Kemal, eserleri de..

Girişteki iki dize, Fuzuli'nin Su Kasidesi'ndendir. Babamdan dinleye dinleye ezberlemiştim.

Kısmetse salı akşamı bir daha dinleyeceğim. Bu defa bir oratorya olarak.

Rengim Gökmen Şefim yönetimde CRR'de senfoni çalacak. Solistler Caner Akın (Tenor, Bengisu Çimen ve Zabite Aligeva (Soprano). ve de Volkan Akkoç yönetiminde koro..

Ertesi gün gene CRR.. Bu defa bir çılgın piyanist var.. Klasik müzik sevmeseniz bile, yarın bir yerde "Ben de onu dinledim" diye hava atarsınız..

"Çılgın" dedim.. Niye?.

Saniye'de yani içinizden "Altıbinbir" diyene kadar Maksim Mrvica tam 16 (On altı) nota çalabiliyor.

Piyano çalıyor, elektronik müzik yapıyor.. Pop ve film şarkıları seslendiriyor. Mesela John Legend'in Grammy ödüllü All of Me, şarkısı repertuarında.

İki gün üst üste, biri tarihin derinliklerinden Doğu, ötesi hem de nasıl güncel Batı..

Bu iki akşamı CRR'de geçirmek gerek..

İnşallah ayağa kalkarım..