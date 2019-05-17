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HINCAL ULUÇ
17 Mayıs 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bir ney, bir de flüt!.

Yaklaşık bir aydır müzik setimde dönen plakların ikisi, iki müthiş Türk'ün dünya çapında ilgi uyandıran albümleri..
Birisi ney üflüyor, öteki flüt..
Bilmiyorsanız, yanıldınız.
Neyi üfleyen kadın.. . Flütü üfleyen erkek, dostum, kardeşim ..
Burcu Karadağ'ın albümü "Ney in Ethno Jazz.." Yani "Etnik Cazda Ney!." Neyzenimiz, yanına Etibar Asadli (Piyano, Azeri), Alafsar Rahşmov (Balaban, Azeri), (Ritm), Enver Muhamedi'yi (Klasik Gitar, Kosovalı) alarak, harika bir iş çıkarmış..
8 Anadolu parçasını Etno Caz olarak nasıl yorumlamışlar, inanılmaz..
"Akşam Olur, Karanlığa Kalırsın" diye başlayıp dinleyeni coştura coştura gidiyorlar.
Yürekten kutlarım Burcu!. Bu albümü alın mutlak, çok seveceksiniz.
Bülent Evcil'in albümü "Un Sollievo All'amicizia"yı bizden önce İtalya tanıdı.. 5 bin abonesi olan Falaut /Flüt) dergisi, bu albümü kapak yaptı ve sadece İtalya'da değil, İtalyanca konuşan İsviçre bölgesinde de abonelerine yolladı.
Dergi raflarda da 3 ay, gene bu albümle duracak ve satılacak.
Ondan sonra da tüm dünya müzik marketlerine çıkacak.
Bülent bu albüm için flüt üstadı Raffaele Trevisani ile çalışmış. Kaydı Verdi'nin Milano'daki evinde yapmışlar.
Başta o ünlü Medici Villası olmak üzere, beş tane de tanıtım konseri vermişler..
Bülent, hem Türk, hem arkadaşım.. Ben gurur duymam da kim duyar, sevgili okurlar!.

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