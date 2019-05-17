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HINCAL ULUÇ
17 Mayıs 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Darwin mi, Newton mu?.

Bir yanda, kafasına düşen elmadan "Yerçekimi"ni bulan . Öte yanda, Galapagos Adalarına gide gele, "Evrim Teorisi"ni yazan Darwin..
Bunlardan hangisinin bir iş kazasına uğrama ihtimali daha fazlaydı acaba?.
"Bu da nerden mi çıktı?." Takvim gazetesinde Lütfi Albayrak'ın köşesinde okudum. Dünya genelinde bir bilimsel araştırmaya göre, başınıza düşen bir cevizinin sizi öldürmesi ihtimali, bir köpek balığı saldırısı sonunda ölme ihtimalinizden daha yüksekmiş.
Yani cevap..
Evinin bahçesindeki ağacın altına uzanan Newton, daha tehlikedeymiş, iyi mi?!.

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