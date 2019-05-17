Bir yanda, kafasına düşen elmadan "Yerçekimi"ni bulan Newton. Öte yanda, Galapagos Adalarına gide gele, "Evrim Teorisi"ni yazan Darwin..

Bunlardan hangisinin bir iş kazasına uğrama ihtimali daha fazlaydı acaba?.

"Bu da nerden mi çıktı?." Takvim gazetesinde Lütfi Albayrak'ın köşesinde okudum. Dünya genelinde bir bilimsel araştırmaya göre, başınıza düşen bir Hindistan cevizinin sizi öldürmesi ihtimali, bir köpek balığı saldırısı sonunda ölme ihtimalinizden daha yüksekmiş.

Yani cevap..

Evinin bahçesindeki ağacın altına uzanan Newton, daha tehlikedeymiş, iyi mi?!.