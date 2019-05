Ahmet'le (Sevgili Kışlalı, Işıklar içinde yatıyor) benim şarkımızdı Que sera sera..

Yani "Ne olacak?." İkimiz de ezber bilir, Mülkiye kantininde, Ahmetlerde verdiğimiz partilerde bağıra bağıra söylerdik.

Doris Day, Alfred Hitcock'un müthiş filmlerinden Tehlikeli Adam'da (The man who knew too much) söylemiş söylemiş ve şarkı Oscar almıştı. Que sera, dünyayı öyle sarmış, öyle popüler olmuştu ki, Hollywood iki filmde daha Doris'e "Que sera sera" dedirdi.

Gene Doris Day'in söylediği Secret Love şarkısı da Oscar aldı ama, şarkıları ile dünyayı fetheden Doris'in kendisi, Yastık Sohbeti (Pillow Talk) ile bir kez Oscar adayı olabildi, o kadar.

Oscar alamadı ama, 1963 yılının "En çok kazanan film yıldızı" oldu, erkekleri de geçerek.

Ülkemize gelen her filmine gittik, Ahmet'le..

Dünya şirini bir yıldızdı.

Hem de iki yıldızlı..

Hollywood'da Yıldızlar Bulvarı vardır.

Kaldırıma, yıldızın adı yazılı "Yıldız" çakılır..

Doris'in bir yıldızı şarkıcı, bir yıldızı oyuncu olarak var, o bulvarda..

İşte o sadece Ahmet'le benim değil, 60'lı yıllarda milyonla erkeğin sevgilisi Doris Day, 97 yaşında hayata veda etti. Üç ay evvel bir haberini okumuştum.

Çok iyiydi.

Zatürreye çeviren grip almış götürmüş..