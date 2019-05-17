İçeri girer girmez İnci Aksoy'un boynuna sarıldım ve kutladım, kutladım, kutladım..

Gençlere sahip olan, gençlere kucak açan herkes benim en büyük dostumdur.. Hele sanat alanında..

Bu yıl beşinci inanır mısınız?.

İnci'nin "Genç Kuşaklar / New Generation" adını verdiği sergileri başlayalı beş yıl olmuş.

Ekav Eğitim, Kültür, Araştırma Vakfı 27 yıldır, üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümlerinde okuyan gençlere karşılıksız burs veriyor.

27. Yıl şerefine, bu yıl 27 genç sanatçının eserlerini sergilemişler, Ritz Otel altındaki Ekav Galeri'de..

Bir sürpriz.. Serginin küratörü benim sevgili kızım Ilgın.. Sunay (Akın) dostum şimdi kızar ve kıskanır belki, "Benim kızımı sahiplenme" diye.. Valla bilmem.. Sevgili Belgin, sevgili Ozan ve sevgili Ilgın benim ailem gibiler yıllardır, ne yapalım..

Kutlarım Sunay!. Nasıl muhteşem bir lisans ve lisansüstü eğitim yaptırmışsın Ilgınımıza.. Nasıl pırıl pırıldı..

Bir sürpriz daha..

Sevgili Şerife.. Şerife Gül Çakmak..

Salonumda, şöminemin üzerinde rotasyon yapan dört tablodan birinin sahibi Şerife.. İlk sergilerden birinde kapmıştım. Harran'dan kalkıp gelmiş..

"Seni görmeye geldim Hıncal ağbi" demez mi?.

Gene bir kolaj yapmış.. "Dört Yaşam" diye.. Dört ayrı devirden dört kadın..

Ben bu defa, iki eser aldım..

Özge Kahraman'dan biri. Özge mağaracı.

Yerin altına iniyor. Onları resimliyor. "Yer Altının Şiiri" adını verdiği seriden aldığım tablo, 500 metre derinden..

Neşe Karataş, Picasso'nun Ağlayan Kadın'ını çalışmış. Ama nerde?. Dokuma tezgahında.

Sevgili Filiz Otyam da tanıdım ben dokuma sanatını. Bir muhteşem Filiz yatak odamda asılı.. Picasso/ Neşe de salonumda olacak.

Ağlayan Kadın ve Neşe..

29 hazirana kadar sürecek bu sergiyi mutlak görün, ama erken görün. Çünkü fiyatlar çok makul.. Çünkü gittiğinizde çok sevdiğiniz eserin altında "Kırmızı nokta" görebilirsiniz. Yani..

"Satıldı.." Ben gezerken çoğu noktalıydı, daha açılış gününde..

Gözüme çarpanlardan söz edeyim.

Büşra Körmük, Deniz Anaları heykeli müthiş..

Çağdaş Erçelik, Cemal Süreya yapmış.

Heykel demiş ama bence 3 boyutlu resim.

Süreya'nın Camdan şiirinden ilham eser, ilk bakışta çarpıyor insanı.

Dora Özyurt, serginin en genci. Daha 11 yaşında. Mutlu Hatıralar ve Afrikalı Güzel çalışmaları ne hoş..

Şevin Kupik.. "İsimsiz" demiş eserine..

İçinden nota kağıtları çıkan iki eski çanta.. Enfes..

Koşun Ekav'a..