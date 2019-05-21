Biri Rus Takımıydı.. İçinde 2 Rus olan CSKA!.. Öteki içinde iki, ama bu defa göstermelik Türk olan, Türk Takımı, Efes!.

Basket falan oynamadılar. Kimse kimseyi kandırmasın..

Ortada bir "Üçlük Atış" Yarışması vardı..

Onlar 22'de 14 attılar.. Biz 30'da 11..

Yani onlar bizden 3 fazla Üçlük attılar..

Maçı da o farkla kazandılar..

91-83!..

Eee!.. Efes Fener'i nasıl yendi?.

Efes 32'de 14 attı o maçta.. Fener 21'de 6..

Üç'lük farkı 8, yani 24 sayı.. Maç farkı.. 92-73.. Yani 19 sayı!.

"Final 4" değil, "Atan Kazanıyor" Kupası!.

..Ve de ortada dönen, milyonlar!.