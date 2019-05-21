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HINCAL ULUÇ
21 Mayıs 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Üçlük yarışması!.

Biri Rus Takımıydı.. İçinde 2 Rus olan CSKA!.. Öteki içinde iki, ama bu defa göstermelik Türk olan, Türk Takımı, Efes!.
Basket falan oynamadılar. Kimse kimseyi kandırmasın..
Ortada bir "Üçlük Atış" Yarışması vardı..
Onlar 22'de 14 attılar.. Biz 30'da 11..
Yani onlar bizden 3 fazla attılar..
Maçı da o farkla kazandılar..
91-83!..
Eee!.. Fener'i nasıl yendi?.
Efes 32'de 14 attı o maçta.. Fener 21'de 6..
Üç'lük farkı 8, yani 24 sayı.. Maç farkı.. 92-73.. Yani 19 sayı!.
"Final 4" değil, "Atan Kazanıyor" Kupası!.
..Ve de ortada dönen, milyonlar!.

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