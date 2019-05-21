Sevgili Dostum Ertuğrul, köşesine kendi resimlerini koymaya ara verdi.

Şimdi benzedikleri ve benzemek istediklerini yayınlıyor.

Benzediği Atatürk'müş..

"Evet, o da benim gibi düzensiz bir uyku alışkanlığına sahip" diyor.

Benzemek istediği de Mick Jagger!.

75 yaşındaki Jagger, kalp ameliyatı geçirdikten sonra yaptığı dansı koymuş sosyal medya hesabına..

Ertuğrul da "3 kilo verip, ben de aynisini yapacağım" diyor.. 72 yaşındaki meslektaşım son günlerde 3 kilo almış da, diyete başlamış hemen..

"Acil şifalar" mı desem!.