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HINCAL ULUÇ
30 Temmuz 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Cim bom iyice..

Pazar akşam üzeri Bordeaux önünde izlediğim bu defa olumlu sinyaller verdi ama..
Takımın en iyisi 'dı. Orta sahada, hem kesici, hem hücumcu oynadı. Sezon başı için bile "Harika" idi.
Ama bakalım, takımın Asları (!), yani yabancıları dönünce forma şansı bulabilecek mi?.
Savunmanın en iyisi da acaba forma alır mı?.
Ya dikkat çeken gençler, Atalay, Mustafa Kapı..
, büyük oynamadı ama çok "Büyük" bir gol attı. Maçın en unutulmaz anıydı. Hakemle ve rakiple oynamayı bırakıp o müthiş yeteneğini topla oynamaya verirse, kendisi de kazanır, Galatasaray da..
Asıl "İyi" dediğim şey, top kaptırınca hemen geri çekilen, o kendi sahasında yan top yaparak seyre tahammül edilmez " futbolu" oynayan Galatasaray gitmiş, hücumda pres yapan, top kapan bir Galatasaray gelmişti.
Savunmadan top gene yavaş çıkıyordu ama, o kadar kusur da Fatih Takımı'nda olsun artık.
Dilerim "Hızlı" oynamayı da hatırlarlar!.

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