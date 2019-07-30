Pazar akşam üzeri Bordeaux önünde izlediğim Galatasaray bu defa olumlu sinyaller verdi ama..

Takımın en iyisi Ömer Bayram'dı. Orta sahada, hem kesici, hem hücumcu oynadı. Sezon başı için bile "Harika" idi.

Ama bakalım, takımın Asları (!), yani yabancıları dönünce forma şansı bulabilecek mi?.

Savunmanın en iyisi Ahmet Çalık da acaba forma alır mı?.

Ya dikkat çeken gençler, Atalay, Mustafa Kapı..

Adem Büyük, büyük oynamadı ama çok "Büyük" bir gol attı. Maçın en unutulmaz anıydı. Hakemle ve rakiple oynamayı bırakıp o müthiş yeteneğini topla oynamaya verirse, kendisi de kazanır, Galatasaray da..

Asıl "İyi" dediğim şey, top kaptırınca hemen geri çekilen, o kendi sahasında yan top yaparak seyre tahammül edilmez "Fatih Terim futbolu" oynayan Galatasaray gitmiş, hücumda pres yapan, top kapan bir Galatasaray gelmişti.

Savunmadan top gene yavaş çıkıyordu ama, o kadar kusur da Fatih Takımı'nda olsun artık.

Dilerim "Hızlı" oynamayı da hatırlarlar!.