Fransa Turu'nu izlemeye gazeteciliğe adım attığımda başladım. İlk turumdu, 1958!. Lüksemburglu Charlie Gaul almış, biz de kısa dalga Monte Carlo radyosundan dinleyerek gün gün yazmıştık. Sonra Büyükelçi olan sevgili arkadaşım, o zaman Yeni Günspor amatör yazarı bisikletçi Günaltay Şibay kaleme almıştı.

İşte o 58'den bu yana en ama en kötü, en sıkıcı Tur'u izledik.

Sanırım Eurosport sunucuları, başta Caner Eler kardeşim başka tur izlediler.

Paris'te her şey bitmiş şov etabı koşulurken, ısrarla ve defalarca "Son 20 yılın en muhteşem Fransa Turu" dediler..

Eski adı Sky olan İneos takımına, son anda favori Froome sakatlanınca yedekten giren ve hayatında ilk defa tur koşan 22 yaşındaki çaylak Kolombiyalı Sarı Mayo galibi Egan Bernal'ı anlatırken de "21 etaplık turu kazanması için, 19'uncu etapta 5 kilometrelik atak yapması yetti" dediler.

Bu nasıl muhteşem Turdur ki, 5 kilometrelik atak, 4 bin kilometrelik yarışı kazanmaya yetiyor..

Bu nasıl muhteşem bir Turdur ki, kimsenin aklına gelmeyen bir Alaphilippe, (Hiç kimse atak yapmadığı için) tam 16 etap Sarı Mayo'yu üzerinde taşıyor!.

Bu nasıl muhteşem bir Turdur ki, toplam 100 saat konuşan Caner ve arkadaşlarının 70 saati, Turu değil, Fransa'nın güzellikleri, geçilen şarap, şampanya ve peynir bölgelerini anlatmakla geçiyor..

Sevgili Caner, 21 etap boyunca, anlatıcı olarak kaç defa sesinizi yükselttiniz?.

5 mi?. Hadi abartalım, 10 mu?.

O zaman nesi muhteşem Sevgili Caner, yaz bana, maille, bu köşede yayınlayacağım..

Nerde muhteşemdi?. Nerde heyecanlandın?. Nerde ne oldu?.

Bu arada tüm yazılarını nefret ettiği Eyfel'de yazan, adını hatırlamadığın yazar George Simenon'du.

"Bu lanet kulenin Paris'te görünmediği tek yer, bu kulenin içi, ondan" derdi.

O kuleyi yapan Eyfel'in İzmir'de de bir eseri var. Konak'taki eski Tütün Deposu ve iskelesi.. Şimdi AVM ve Eyfel'in adını bilen, anan yok, İzmir'in yeni Belediye Başkanı Tunç Soyer!.