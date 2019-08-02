Hayır, öyle değil.. Yıllık iznimin bir bölümü falan değil yani .. Aslında İnsan Kaynakları yıllık iznimin, hatta yıllardır birikmiş izinlerimin tamamını kullanmamı istiyor ama benim en büyük keyiflerimden biri, her sabah gazeteme, odama gelmek ve beni sizlerle buluşturan bilgisayarımın başına geçmek..

Tatil dediğiniz şey, bundan güzel mi ki?.

Bilirsiniz, hep gitmem gereken, görmek, katılmak istediğim bir şey olursa, kısa kısa kaçarım yıllardır.

Ne yazık ki, bir yanda Turizm ve Kültür Bakanlığımız ve Devlet Opera ve Balemiz, bir yanda yerel belediyeler, ne de özel kurumlar, yaz aylarında dünyaya cazip gelen festivalleri duyuramadılar, organize olamadılar, on para etmez hale getirdiler.

Ne Aspendos kaldı gitmeye değer, ne Bodrum Kaleiçi ve Turgut Reis..

En keyifli yer yazları boşalan, geceleri de dopdolu İstanbul olunca, niye gideyim ki?.

İşte o "Niye"lerden biri..

Sevgili yeğen Öndü'yü nişanlıyoruz, İzmir'de, hafta sonu.. Abimler de orda.. Bir taşla iki kuş..

Yani Abbas siz bu satırları okurken yollarda olacak..

Yani dükkân, çarşambaya kadar kapalı..