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HINCAL ULUÇ
02 Ağustos 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bir ilan!.

İlanlar da haberdir aslında.. "İlanlarına kadar okudum" lafı biraz da buradan gelir.. Hele "Ölüm İlanları.." Hayatı oradan takip edersiniz..
Sevgili dostum, ilk 'nin en ünlülerinden Can Akbel'in eşiydi, Suna.. Can'ın geç saatlerde sunduğu "Güne Bakış"ın tiryakisiydi seyirciler. Can da benim gibi saç özürlü olduğu için "Kele Bakış"tı programın adı halk arasında..
Mülkiyeli kardeşim Büyükelçilerimizden Ömer Akbel'in yengesi, gene sanatçı Cansu Akbel'in de annesiydi.
Ankara'dayken çok oyununu izlediğim değerli tiyatro sanatçısı Suna Akbel'in ölümünü Hürriyet'teki ilandan haber aldım mesela..
Onun üzerinde de hiç tanımadığım bir ismin Dr. Edip Aktin'in ilanı vardı. Ailesi vermiş. Şöyle yazıyordu tepesinde..
"Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.
"
"Rindlerin Ölümü", Yahya Kemal'in en sevdiğim, ezber bildiğim şiirlerindendir. Bu kapanış dizeleri Doktor Aktin'in nasıl bir insan olduğunu anlatıyor aslında..
Kabrinde her seher bir gül açtıracak, her gece bir bülbül öttürecek hayat yaşamışa ve onun ailesine ne mutlu!.

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