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HINCAL ULUÇ
02 Ağustos 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Kavakçı’nın işi zor!.

Yıllar önce Meclis'e başı örtülü girmesiyle üne kavuşan kadın milletvekili, şimdi Büyükelçimiz 'nın işi zorlaştı. Neden?.
Merve Hanım, Büyükelçisi..
Malezya Kralı tahttan feragat etti. Yerine yeni Kral, eşi yeni Kraliçe ile geldi.
Peki zorluk?.
Yeni Malezya Kralı'nın adı..
Abdullah Ri'ayatuddin El-Mustafa Billah Şah İbni Almarhum Sultan Ahmad Şah El-Musta'in Billah!. Kraliçe hazretlerinin adı da.. Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti El-Marhum El-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar El-Haj!. ..Ve siz de Malezya Büyükelçimizsiniz.. Buyurun, öğrenin!.

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