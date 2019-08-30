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HINCAL ULUÇ
30 Ağustos 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Abbas!.

Efendim dün yazdım, bu sabah Kadıköy'deki Karaköy İskelesi ikinci katındaki İstanbul Kitaplığı'nda benim tiryakisi olduğum "Kahve Konserleri"nin özel günü var. 11.30 da..
Ben de kalkıp Kadıköy'e, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür Dairesi'nin düzenlediği, İTÜ Konservatuarı Türk Sanat Müziği bölümü öğrencilerinin seslendirdiği "30 Ağustos/ Atatürk'ün Sevdiği Rumeli Şarkı ve Türküleri" ni dinlemeye gideceğim, tabii!.
Anladınız.. Bugün gazeteye gelmiyorum yani.
Yani, yarın dükkan kapalı.. Pazara buluşuruz, İnşallah!.

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