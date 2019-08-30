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HINCAL ULUÇ
30 Ağustos 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Alkış!.

Alkışım Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a.. Eski Başkan , İstanbul'un bu uzak semtinin halkını kültür ve sanatla hem de nasıl kucaklaştıran harika işler yapıyordu. Gittim, gördüm, yazdım..
İmamoğlu başkan son seçimlerde İstanbul'un başına gelirken, Beylikdüzü adına endişem, İstanbul için umutlarım vardı.
İmamoğlu umutlarımı henüz yeşertmedi bile.. Ama onun yerine Beylikdüzü'ne gelen yeni Başkan Çalık, eskisini arttırarak devam ettiren işler yapıyor..
İstanbul'a örnek Yaşam Vadisi'nde iki konsere gittim bile..
Şimdi Geleneksel Beylikdüzü "Barış ve Sevgi Buluşmaları" çerçevesinde İkinci "Beylikdüzü Sahaf Festivali" başlıyor, yarın..
"Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikler" diye yazarsanız, 'da tüm ayrıntıları bulursunuz..
Binlerce eski kitap ve plak sergi ve satışları yanında, 7 Eylül'e dek, meraklısına çok hoş toplantılar, oturumlar, gösteriler..
Yaşa Çalık Başkan!.

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