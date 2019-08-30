"Sevgili Hıncal, İster inan ister inanma Türkiye de binlerce gazeteci kovulurken burada yaşlandığı için işinden çıkarılan bir spor yazarına, gazetesinin 15 milyon 400 bin dolar (90 milyon lira) tazminat ödemesine karar verildi" diyordu Safter Yılmaz yaşadığı Los Angeles'tan yolladığı mailinde..

Gerçekten inanılacak gibi değil.. O zaman benim yaptığımı yapın, gerisini de okuyun, lütfen..

"Evet pek inanılır gibi değil ama doğru.. Bu haberi, hem de yarım sayfa ayırarak, onu kovan gazete verdi.. Seni daha fazla merakta bırakmayayım....

22 yıldır Los Angeles Times gazetesinde haftada üç gün yazan spor yazarı T.J. Simers'in sütununu önce haftada iki güne indiren gazete daha sonra 2013 yılında da işine son verdi... 68 yaşındaki T.J. Simers kovulunca, yaşlı oluşu ve sağlık sorunları yüzünden işten çıkartıldığını iddia ederek gazeteye tazminat davası açtı.

Los Angeles mahkemesi jürisi 2015 yılında yazarı haklı bularak 7 milyon 100 bin dolar tazminat ödenmesine karar verince, gazetenin sahibi Chicago Tribune şirketi temyize gitti..Yüksek Mahkeme tazminat miktarını fazla bularak davanın yeniden görüşülmesini istedi..

İşte bu hafta sonuçlanan ikinci duruşma sonunda jüri, bu defa Simers'e daha yüklü bir tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Tam 15 milyon 400 bin dolar!.

İşin ilginç tarafı bu haberi Los Angeles Times yarım sayfa ayırarak yayınladı.. Zira, L.A. Times geçen yıl Tribüne şirketi tarafından milyarder Dr. Patrick Soon-Shlong'a satıldı. Satış anlaşmasına göre de kovulan gazetecinin tazminatını eski sahip Tribune şirketi ödeyecek..

İşte Los Angeles Times'in yeni sahibi de şimdi bu habere gerile gerile gazetesinde yarım sayfa ayırarak yer veriyor.."

Safter "Sevgili Hıncal bu haberin yorumunu sen iyi yaparsın" diye bitirmiş..

"Yoruma gerek var mı" derseniz, var!.

Keşke bizde de "Jüri Sistemi" olsa..