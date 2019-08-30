Bütün gazeteler benzeri vermiş de, Takvim spor 8 sütun manşet çekmiş.

"Cengiz'e Büyük Müjde" diye..

Cengiz, Mustafa Cengiz.. Hani Galatasaray Başkanı..

Kongrede ibra edilmemişti. Tüzük gereği 30 gün içinde seçim kararı alması gerekiyordu ve ibra edilmeyen başkan olarak yenilenen seçimde aday olamayacaktı.

Taraftarları 40 tane falan Yürütmeyi Durdurma Kararı aldılar, bir mahkeme lehte karar verdi de, Cengiz görevine devam edebildi.

Şimdi de Denetim Kurulu'nun ibra edilmemesi aleyhine açılan davada da "İhtiyati Tedbir" kararı vermiş bir mahkeme..

Yani davalar devam ederken, sonucun ne olacağı da belli değilken, "Yürütmeyi Durdurma" kararları ile görevine "İhtiyaten" devam eden bir Başkan ve onun kurulu yönetiyor Galatasaray'ı..

Hani 2 maç sonunda sadece 1 puanı olan takım var ya, işte onu!.

Kaç defa yazdım!.

Bu Ali Cengiz oyunları mahkemede işe yarıyor amma.. Sahada puan getirmiyor.

Hadi hayırlısı..