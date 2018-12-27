Trileçe nasıl yapılır? Trileçe tarifi...

TRİLEÇE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

15 adet yumurta

600 gr. toz şeker

600 gr. sıvı yağ

600 gr. un

3 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

50 gr. irmik

TRİLEÇE ŞERBETİ

2500 kg manda ve inek sütü

600 gr. toz şeker

500 gr. şekersiz krema

ÜST JOLESİ

300 gr. jole

200 gr. su

TRİLEÇE YAPILIŞI

Yumurta ile şekeri köpürene kadar çırpıyoruz ardından sıvı yağ ile bir miktar çırptıktan sonra un, kabartma tozu, vanilya, ve irmik olan mamüllerimizi koyup çırpmaya devam ediyoruz. Hazır olan harcımızı bir tepsi içerisine yağlı kağıt koyup üzerine döküyoruz. Daha sonra 155 derecede 55 dakika kadar fırına veriyoruz. Hazır olan kekimizi kızarmış olan yüz kısmını tıraşlayıp dilimliyoruz. Daha sonra kaynar olan şerbeti verip dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerini jole ile tamamlayıp servise sunuyoruz.

@RamazanBingöl