Düğün çorbası tarifi

MALZEMELER

350 gram parça kuzu eti

1 adet orta boy soğan

6 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolusu un

2 çay kaşığı tuz

TERBİYE İÇİN:

1 adet yumurta

Yarım limonun suyu

1 çay bardağı soğuk su

ÜZERİ İÇİN:

2 tatlı kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar kuru reyhan

YAPILIŞI

Kuzu eti, su ve kabukları soyulmuş bütün soğan, arzuya göre 2-3 parça kuzu kemiğini basınçlı tencereye alıp 30 dakika iyice haşlayın. Daha sonra kemikleri ve soğanı tencereden çıkarın. Süzgeç yardımıyla eti tencereden alıp tabağa yerleştirin. Didikleyip yeniden tenceredeki suyuna ilave edin. Ayrı bir yerde zeytinyağı ve unu çukur bir kaba alıp, pembeleşene dek kavurun. Daha sonra tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, topaklanmaması için sürekli karıştırın. Koyu kıvam alana dek çorbayı pişirin. Terbiye için yumurta ve limon suyunu iyice çırpın. Soğuk su ekleyip, karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edip, hızlıca karıştırın ve 2-3 dakika daha pişirin. Üzeri için pul biberi zeytinyağında yakıp çorbanın üzerine gezdirin. Reyhan serpin ve sıcak olarak servis yapın.