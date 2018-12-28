Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Çorba Tarifleri Haberleri > Sıkma tarhana çorbası tarifi

tarifi

yöresine ait nefis bir lezzet: ! Hem leziz hem de pratik sıkma tarhana çorbası tarifini sizlere sunuyoruz. Peki sıkma tarhana çorbası nasıl yapılır? Sıkma tarhana çorbası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte sıkma ...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 17:35
Sıkma tarhana çorbası tarifi

SIKMA TARHANA ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

-4-5 Adet Maraş Tarhanası
-Yeteri kadar ılık su
-1 su bardağı nohut
-Tuz

ÜZERİ İÇİN:

· 2 Çorba Kaşığı Tereyağı

· 2 Çay Kaşığı Nane

SIKMA TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI:

Nohudu bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Üzerini geçecek kadar su ile birlikte tencereye alın ve yumuşamaya kadar haşlayıp süzün. Tarhanayı geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyerek ıslatın. Islanmış tarhananın üzerine nohut ve 5 su bardağı kaynar su ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Üzeri için tereyağını ayrı bir tavada eritip nane ve pul biberi yakın. Çorba üzerine gezdirerek servis yapın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıkma tarhana çorbası tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN