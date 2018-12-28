Sıkma tarhana çorbası tarifi

SIKMA TARHANA ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

-4-5 Adet Maraş Tarhanası

-Yeteri kadar ılık su

-1 su bardağı nohut

-Tuz

ÜZERİ İÇİN:

· 2 Çorba Kaşığı Tereyağı

· 2 Çay Kaşığı Nane

SIKMA TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI:

Nohudu bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Üzerini geçecek kadar su ile birlikte tencereye alın ve yumuşamaya kadar haşlayıp süzün. Tarhanayı geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyerek ıslatın. Islanmış tarhananın üzerine nohut ve 5 su bardağı kaynar su ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Üzeri için tereyağını ayrı bir tavada eritip nane ve pul biberi yakın. Çorba üzerine gezdirerek servis yapın.