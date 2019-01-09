Top tarhana çorbası tarifi

TOP TARHANA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER:

-1 su bardağı Tarhana

-Yarım su bardağı nohut

-Yarım su bardağı kuşbaşı yağsız koyun eti

-1 adet iri domates

-5 diş sarımsak

-1 çorba kaşığı margarin

-Tuz

-Tane karabiber

-Acı toz kırmızıbiber

-Yeteri Kadar su

TOP TARHANA ÇORBASI HAZIRLANIŞI:

Bir gece önceden ıslatılmış olan nohutları haşlayın bir kenara alın. Tarhanayı ılık su ile 1 saat kadar dinlendirin. Tencere 'ye zeytinyağı ve tereyağını ilave ederek ince kıymış olduğumuz soğan, sarımsak, et ve domatesleri kavurun. Salça ilavesini de yaparak biraz daha kavurma işlemine devam ederek 3 su bardağı sıcak su ilave edin. Ayrı bir yerde ıslatılmış olan tarhanayı çırparak tencerenin içine yavaşça ilave edin. Nohut ilave ederek etler iyice pişene kadar kaynatınız. Tuz ve baharat ilavesi ile sıcak servis ediniz.