Tavuk suyu çorbası yapımı kolay ve oldukça lezzetli bir çorbadır. Özellikle Türk insanının damak tadına da uygun bir çorba çeşiti olan tavuk suyu çorbası özellikle soğuk algınlığının bir numaralı ilacı olarak bilinir. Peki, tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Tavuk suyu çorbası tarifi için malzemeler

- 1 tane tavuk göğsü

- 1 tane tavuk budu

- 6 su bardağı su

- 1 tane kuru soğan (isteğe bağlı)

- 1 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım limon

Tavuk suyu çorbası tercihe göre sadece tavuk göğsü veya sadece tavuğun but kısmıyla da yapılabilir.

Tavuk suyu çorbasının yapılışı

Öncelikle soğanı bol su ile acılığının gitmesini sağlayınız. Daha sonra soğanı çok küçük olmayacak şekilde parçalara bölerek tencereye koyunuz. İyice yıkanmış tavuk göğsü ve tavuk budunu da tencereye ekleyiniz. Tercihinize göre dilerseniz tavukları da birkaç parçaya bölüp o şekilde tencereye koyabilirsiniz. Daha sonra suyu da ekleyerek tencereyi ocağa koyarak tavuklar pişene kadar kaynatın. Bu süre yaklaşık 30-35 dakika sürebilir. Ara ara tavuğun pişip pişmediğini kontrol edin. Pişen tavukları bir tabağa alarak soğumasını bekleyin. Soğuyunca tavuğun kemikleri ayıklayıp, küçük küçük parçalar haline getirin. Bu işlemi yaptıktan sonra başka bir tavada tereyağı ile unu kavurun. Unun çiğ kokusu çıktıktan sonra tavuk suyu ile birleştirin ve karışıtırın. Unun topaklanmaması için hızlı ve güzelce karıştırın. Ardından tuz ve karabiber ekleyerek tavuğun suyunu blenderdan geçirin. ( Blender tamamen tercihe bağlıdır) Bu işlem tavuk suyunun tanesiz ve pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Kıvama gelen tavuk suyuna küçük parçalara böldüğünüz tavukları ekleyiniz. Eklenilen tavuk parçalarıyla birlikte yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra çorbayı kısa bir süre dinlenmeye bırakın. Servis ederken üzerine karabiber ve limon ekleyerek servis edebilirsiniz.