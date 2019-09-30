Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbasının faydaları nelerdir?

Oldukça besleyici, mineral ve vitamin deposu olan brokoli çorbası, düşük kalorili olmasından dolayı sağlık beslenme listelerinin ilk sıralarında yer almaktadır. Uzun süre derin dondurucuda saklanabilme özelliği olan brokoli, gerçek bir sağlık deposu olarak bilinmektedir.

BROKOLİ ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

Vücuda birçok faydası olduğu bilinen brokoli çorbasının bilinen en büyük faydası kanser hücreleriyle savaşmasıdır. Düzenli tüketimde kanser oluşumunu engellediği bilinen brokoli, bunun dışında sayısız faydası olan bir yiyecektir.

ÇİĞ YADA PİŞMİŞ OLARAK TÜKETİLEBİLİR

Brokoli çorbası dışında çiğ veya pişmiş olarak da tüketilebilir. Damak tadına göre her mutfakta farklı çeşitleri pişirilmektedir.

Brokoli çorbası saç sağlığına da faydalıdır

İçinde bulunan birçok vitamin saç köklerinin güçlenmesini sağlamaktadır. Saç dökülmelerini önleyen ve saçların daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlayan yegane yiyeceklerden biridir.

Yüksek lif içerdiği için tok tutar

Brokoli çorbasını özellikle diyet yapanlar tercih etmektedir. Bunun nedeni lifli bir yapıya sahip olmasıdır. Lifli yapıya sahip besinler uzun süre tokluk hissi yaratır.

Kalp sağlığı için brokoli çorbası tüketin

Brokoli çorbası, bünyede kan basıncını dengelediği için olası kalp sorunlarının da önüne geçmeye yardımcı olmaktadır.

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Birçok farklı baharatla daha lezzetli hale getirilebilen brokoli çorbası yapmak çok kolay. İşte brokoli çorbası tarifi...

Malzemeler

- 125 gram brokoli

- 3 çorba kaşığı sıvı yağ

- 1 adet kuru soğan

- Tuz, karabiber

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

Brokoli çorbasının yapılışı

Öncelikle brokoliler küçük küçük doğranır. 4 çorba kaşığı sıvıyağı tencereye koyup üzerine küp küp doğranmış kuru soğan eklenir ve kavrulmaya başlanır. Soğan kavrulduktan sonra doğranmış brokoliler tencereye eklenir ve kavurma işlemi devam eder. Bir süre brokolilerle soğanı kavurduktan sonra üzerini aşacak kadar tencereye su eklenir. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı başka baharatlarda eklenir ve brokoliler yumuşayana kadar pişirme işlemi devam eder. Brokoliler pişerken yumurta sarısı çırpılır ve sütle karıştırılır. Çorbanın altını kapatmadan kısa bir süre önce sütlü karışım tencereye dökülür ve karıştırılır. Çorba bir süre dinlendirilir ve servise hazır hale getirilir.