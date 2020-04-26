Mercimek çorbası tarifi! Lokanta usulü nefis mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Ev hanımlarının en çok tercih ettiği çorbalar arasında ilk sırada yer alıyor. Lokantalarda da en Yeşil mercimek, süzme mercimek ve kırmızı mercimek gibi çeşitleri tüketiliyor. Yapılışı bakımından oldukça kolay olan mercimek çorbası tarifi için püf noktalara bu başlık altında yer verdik. Aynı zamanda maliyeti de oldukça ucuz olan mercimek çorbası tarifi yapılışı için kollarınızı sıvayabilirsiniz. Nefis yemek tarifleri konusunda bugün lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabı için ayrıntıları inceleyiniz. İşte mercimek çorbası nasıl yapılır sorusunun en ayrıntılı cevabı!

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Sofralarda en çok yer bulan çorbalardan birisidir. Lezzeti ile vazgeçemediğimiz mercimek çorbası neredeyse iki günde bir mutlaka birçok kişinin sofrasında yer bulur. Evlerinizde çok tükettiğiniz mercimek çorbası birçok çeşidi ile lokantalarda da en çok tüketilen çorbalardandır. Mercimek çorbası tarifi ile lokanta usulü mercimek çorbası yapabilirsiniz.

Mercimek çorbası kalori değeri de şöyledir; 100 gramlık 45 kcal kalori, öte yandan besinin 1 porsiyon yani 300 gramlık miktarında 137 kalori bulunur.

Mercimek Çorbası Tarifi Malzemeleri

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet soğan

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet patates

1 adet havuç

7 bardak su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

Mercimek Çorbası Tarifi Üzeri İçin

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Mercimek Çorbası Tarifi Yapılışı

Havuç ve patatesi küçük küçük doğrayın.

Önceden hazır tuttuğunuz geniş bir tencereye sırasıyla sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları alın. Ardından orta ateşte kavurun.

Salçaları ekleyin, yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri de ekleyin ve güzelce karıştırın.

Tencereye tuzu ve suyu da ekledikten sonra kısık ateşte beklemeye bırakın.

Kaynayan çorba için ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızıbiberden oluşan sosu çorbaya ilave edin.

Çorbayı blenderden geçirin. İçerisinde parçacık kalmayana kadar çırpın.

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi başarı ile tamamlandı. Afiyet olsun…