İçli köfte nasıl yapılır? En kolay ve pratik içli köfte tarifi

İçli köfte ya da oruk, bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulması suretiyle yapılan Türk mutfağında bir yemektir. Aslen Levant mutfağına ait olan bu yemeğe kibbe ve bazı yörelerde dolgulu köfte olarak da bilinen içli köfte, iki türlü hazırlanır. Bunlardan birincisi haşlama usulüdür. Bayram, söz, nişan, kına gecesi gibi özel günler ile misafir ağırlamada mutlaka sofradaki yerini alır. İkincisi ise kızartmadır. Türkiye'nin belli bölgelerinin geleneksel yemekleri arasında olan içli köfte, yapımı zor ve uzun olduğu için gündelik yemek olmaktan çıkıp özel gün yemeği sınıfına girmiştir. İçli köfte muazzam görüntüsüyle gözünüzü, enfes tadıyla da midenizi doyuracak.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

1.5 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı soğuk su

1.5 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için

250 gr. kıyma

100 gr ceviz

3 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

İÇLİ KÖFTE TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak soğanları ince ince doğrayın. Tavaya sıvıyağ ekleyin ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ve salçaları tencereye alın, üzerine biraz su ekleyip kısık ateşte iyice kavurun. İnce kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış ceviz, baharatlar ve tuzu ekleyin. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta ince bulgur bir bardak soğuk su ile ıslatın. Bulgur suyunu çekince irmik eklenir. Salça, baharatlar ve tuz eklenip 10-15 dakika boyunca yoğurun. Ardından elediğiniz unu ekleyin ve güzel bir kıvam alana kadar beş dakika daha yoğurun. Hamuru cevizden biraz büyük bezelere ayırın. Bezeleri alıp başparmağınızla içini açın ve harç koyun. Ara ara elinizi ıslatarak hamura şekil verin. Hamuru yukarı doğru çekerek limon şekli vermeye çalışın. Şekil almış içli köfteleri bir bardak kızgın sıvıyağda kızartın. Afiyet olsun…

İÇLİ KÖFTE TARİFİ KAÇ KALORİ

İçli Köfte Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 233 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 150 gramlık miktarında İçli Köfte 350 kalori bulunmaktadır.