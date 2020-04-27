Kendi mutfağının şefleri için hünkar beğendi tarifi: Evde kolay hünkar beğendi nasıl yapılır?

Oldukça popüler bir yemek olan hünkar beğendi, günlük hayatta hazır olarak kafelerde ve restoranlarda tükettiğimiz yemekler arasında yer almaktadır. Bu yemeği evde yapmak isteyen vatandaşlar, hünkar beğendi nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırırken, gerekli malzemeler için birçok farklı usta farklı tarifler vermektedir. Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? Haberimizde, lezzetli ev yapımı hünkar beğendi tarifi ve bu tarif için gerekli malzemeler yer alıyor. İşte, mutfakların ve yemek sofralarının kurtarıcı yemeği hünkar beğendi tarifi…
Hünkar beğendi, kremalı kavrulmuş patlıcan püresinin üstüne servis edilen lezzetli bir kuzu yahnisinden oluşan geleneksel bir Türk yemeğidir. Püre genellikle süt ve peynir ile kalınlaştırılırken, tüm yemek bazen domates bazlı bir sosla doldurulur veya taze doğranmış maydanozla süslenir.
Yemeğin İstanbul'a özgü olduğuna ve ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Napolyon III'ün karısına hazırlandığına inanılıyor.
HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hünkar beğendi için gerekli malzemeler şunlardır:
HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ TARİFİ / YAPILIŞI
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HÜNKAR BEĞENDİ NEDİR?
Bu klasik Osmanlı yemeği için, haşlanmış kuzu parçaları, dumanlı, kavrulmuş püresi patlıcanların bir yatağında servis edilir, peynir ve biraz sütle kalınlaştırılır ve domates bazlı bir sos ile doldurulur. Adı ("hoon-kar bay-endi" olarak telaffuz edilir) "Sultan beğendi" gibi bir şeye dönüşen yemek, birden fazla potansiyel kökene sahiptir, ancak muhtemelen İstanbul'un saray mutfaklarına özgüdür. III. Napolyon'un karısı İmparatoriçe Eugénie de Montijo için 19. yüzyılın sonlarında Topkapı Sarayı'nda hazırlanmıştır).Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte lezzetli ve nefis evde Ramazan pidesi tarifi, yapılışı ile malzemeleri