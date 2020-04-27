Kendi mutfağının şefleri için hünkar beğendi tarifi: Evde kolay hünkar beğendi nasıl yapılır?

Oldukça popüler bir yemek olan hünkar beğendi, günlük hayatta hazır olarak kafelerde ve restoranlarda tükettiğimiz yemekler arasında yer almaktadır. Bu yemeği evde yapmak isteyen vatandaşlar, hünkar beğendi nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırırken, gerekli malzemeler için birçok farklı usta farklı tarifler vermektedir. Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? Haberimizde, lezzetli ev yapımı hünkar beğendi tarifi ve bu tarif için gerekli malzemeler yer alıyor. İşte, mutfakların ve yemek sofralarının kurtarıcı yemeği hünkar beğendi tarifi…

Hünkar beğendi, kremalı kavrulmuş patlıcan püresinin üstüne servis edilen lezzetli bir kuzu yahnisinden oluşan geleneksel bir Türk yemeğidir. Püre genellikle süt ve peynir ile kalınlaştırılırken, tüm yemek bazen domates bazlı bir sosla doldurulur veya taze doğranmış maydanozla süslenir.

Yemeğin İstanbul'a özgü olduğuna ve ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Napolyon III'ün karısına hazırlandığına inanılıyor.

HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hünkar beğendi için gerekli malzemeler şunlardır:

500 gram koyun eti

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

1 çorba kaşığı sirke

2 adet domates

2.5 su bardağı sıcak su

5 adet patlıcan

1.5 çorba kaşığı un

1.5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve kekik

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HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ TARİFİ / YAPILIŞI

Tencereye etleri ekleyin, etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. Sonrasında tereyağını ve üzerine küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha etlerle birlikte eklediklerinizi kavurun. 1 çorba kaşığı sirkeyi tencerenize ekleyin.

Doğradığınız domatesleri, kekiği sıcak suyun ve son olarak da tuzu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin ve yer yer karıştırın.

Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu ise iyice süzün. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince kıyın.

Tereyağını bir tavada eritin, 1.5 çorba kaşığı unu ekleyin sararana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında ateşten alın. İnce olarak kıyılmış patlıcanları, tuzu ve rendelediğiniz kaşar peynirini yemeğinize ekleyin, seri bir şekilde karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...

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HÜNKAR BEĞENDİ NEDİR?

Bu klasik Osmanlı yemeği için, haşlanmış kuzu parçaları, dumanlı, kavrulmuş püresi patlıcanların bir yatağında servis edilir, peynir ve biraz sütle kalınlaştırılır ve domates bazlı bir sos ile doldurulur. Adı ("hoon-kar bay-endi" olarak telaffuz edilir) "Sultan beğendi" gibi bir şeye dönüşen yemek, birden fazla potansiyel kökene sahiptir, ancak muhtemelen İstanbul'un saray mutfaklarına özgüdür. III. Napolyon'un karısı İmparatoriçe Eugénie de Montijo için 19. yüzyılın sonlarında Topkapı Sarayı'nda hazırlanmıştır).

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