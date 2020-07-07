Kolay poğaça tarifi yapılışı! En güzel ve nefis kolay poğaça tarifi nasıl yapılır?

Mayalı, mayasız, dereotlu, pofuduk, bayatlamayan ve peynirli poğaça tarifi ev hanımlarının en çok araştırdığı tarifler arasında yer alır. Pastanelerden almak yerine evde kendi poğaçasını kendisi yapmak isteyenler doğru yerdeler. Kahvaltınızda çayın yanına yumuşacık pastane usulü poğaça yemek için kollarınızı hemen sıvayabilirsiniz. Evde en güzel kolay poğaça tarifi, yapılışı, malzemeleri ve adım adım anlatımını bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, poğaça nasıl yapılır? Poğaça tarifi anlatımı için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz.

POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ev hanımlarının yapılışından en keyif aldığı hamur işi türlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Sabah kahvaltılarında ekmek yerine poğaça yemeyi tercih eden birçok kişi bulunur. Poğaça yapılışı bilmeyenler ise yumuşacık poğaça tarifi yapmak için araştırmalara başlar. Tarifi bu başlık altında bulduğunuza göre hemen kollarınızı sıvayarak pastane usulü poğaça tarifini uygulamaya başlayabilirsiniz.

Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak süt

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yap

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5.5 - 6 su bardağı un

2 yumurta

Poğaça Tarifi Üzeri İçin

Çörek otu

Susam

Yumurtanın sarısı

Poğaça Tarifi Yapılışı

Öncelikle hamurumuzun mayası için boş bir tavaya sütü ekleyerek ılıtıyoruz. Ilıdıktan sonra yoğuracağımız kaba sütümüzü, şekerimizi ve paket mayamızı ilave edip karıştırma işlemine başlıyoruz. Kabardıktan sonra yoğurt, yağ, tuz, yumurtanın akı da kabımıza ekliyoruz.

Yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hamurumuzun ne sert ne de yumuşak olmasıdır. İkisinin ortasında bir kıvamda olmasına (kulak memesi) özen göstermeliyiz.

Yoğurma işlemi de bittikten sonra hamurumuzun üzerini streçleyip yaklaşık bir saat kadar bekliyoruz.

Hamurumuz hazır hale geldikten sonra küçük mandalina şeklinde parçalara bölüyoruz.

Elimizi yağlayıp parçalara böldüğümüz hamurları tek tek yuvarlak şekilde açıyoruz.

Yuvarlak hale getirdiğimiz hamurun içine damak tadımıza göre malzemelerimizi ekliyoruz. İster peynirli maydanozlu, ister patatesli isterseniz kaşar ekleyerek yapabilirsiniz.

Malzemeleri de ekledikten sonra hamurlarımızın üzerini kapatıp önce yumurtanın sarısını sürüp sonra da susamları serpiyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında poğaçalarımızı kızarana kadar pişiriyoruz.

Poğaça tarifi yapılışını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Afiyet olsun

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