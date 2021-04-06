Salçalı Bulgur Pilavı Tarifi: Evde lezzetli sebzeli, domatesli ve sade nefis bulgur pilavı nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi de bulgur pilavıdır. Genellikle menüdeki sulu yemeklerin yanında tercih edilir. Pirinç pilavına göre daha az kalori olması nedeniyle özellikle kilosuna dikkat eden kişiler tarafından tüketilmektedir. Ham maddesi bulgur olan bu yemeğin malzemeleri ve hazırlanışını adım adım sizler için derledik. Nefis yemek tarifleri konusunda bulgur pilavı tarifi için kollarınızı sıvayabilirsiniz. Sebzeli, domatesli ve sade bulgur pilavı tarifi için hemen anlatıma geçebilirsiniz. Peki, daha önce denenmiş, en güzel, kolay ve pratik bulgur pilavı nasıl yapılır?

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Akşam yemeği için hazırladığınız menülerde en sık tercih ettiğiniz yemek türüdür. Pirinç pilavına göre daha az kaloriye ve daha ucuz maliyete sahip olan bulgur pilavı tarifi için adımları izlemeye başlayabilirsiniz. Sebzeli, domatesli ve sade olarak damak tadınıza göre yapabileceğiniz bulgur pilavı tarifi malzemeleri, yapılışı burada.

Bulgur Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı bulgur

1 adet biber

4 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı sıvıyağı

1 adet soğan

1 adet kırmızıbiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 adet domates

Bulgur Pilavı Tarifi Hazırlanışı

Soğan, domates ve biberleri yemeklik şeklinde doğrayın.

Önceden hazırladığımız bir tencereye sıvıyağını ve doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından biber ve domatesi ekleyin. Tekrar kavurmaya devam edin.

Salça, tuz ve bulguru da ekledikten sonra karıştırın. Sıcak suyu ekleyerek 2-3 dakika kaynattık sonra altını kısın. Bulgur pişene kadar kısık ateşte bekletin. Piştikten sonra dinlenmeye bırakın. Bulgur pilavı tarifi anlatımı sona ermiştir. Afiyet olsun...

Sade Bulgur Pilavı Tarifi

Sade bulgur pilavı için ise sadece soğan ve tereyağını kullanmanız yeterlidir. Bunların dışında yukarıdaki anlatıma uyabilirsiniz.