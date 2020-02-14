En kolay pırasa mücveri tarifi: Mücver nasıl yapılır?

Pırasa, kabak ve havuç tüketilmesi gereken sağlıklı besinlerdendir. Sağlıklı besinlerle çok kısa zamanda kolaylıkla hazırlanabilen mücver tarifi eşsiz bir lezzete sahip. Fırında ve yağda olmak üzere iki farklı pişirme yöntemiyle hazırlanmaktadır. Ani gelen misafirlerinize sadece beş dakika da hazırlayabileceğiniz mücver tarifi ziyafet sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak. Tadıyla sizi mest edecek mücverden vazgeçemeyeceksiniz. Mücver nasıl yapılır? Eşsiz lezzetiyle mücver tarifi…

MÜCVER TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet orta boy pırasa

1 adet küçük boy havuç

1 çay bardağı un

2 yumurta

Maydanoz

½ çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

MÜCVER TARİFİ HAZIRLANIŞI

Pırasaları minik minik doğrayın. Tuzu ekleyin ve pırasaları iyice karıştırın. Baharatları pırasanın üzerine ekleyin, ardından yumurtayı ekleyin. Elekten geçirilmiş unu da ekleyerek iyice karıştırın. Geniş bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Yağ kızınca üzerine karışımdan parçalar alın ve arkalı önlü iyice pişirin. Mücveriniz servise hazır. Afiyet olsun…

MÜCVER TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Yağ kızdıktan sonra mücveri kısık ateşte ve az yağda pişirmeye önem gösterin.

Tercihinize göre mücverinizi fırında da pişirebilirsiniz.

MÜCVER TARİFİ PÜF NOKTALARI

Pırasa mücveri yerine kabak mücveri yapmak isterseniz 2 pırasa yerine,1 kabak 2 havuç kullanabilirsiniz.

MÜCVER TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Mücverinizi yoğurt ile birlikte servis edebilirsiniz.

MÜCVER TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Mücver Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 63 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (orta) yani 100 gramlık miktarında Kabak Mücver 63 kalori bulunmaktadır.