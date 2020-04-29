Taze fasulye tarifi: Ev yapımı sade ve zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?

Pratik taze fasulye yemeği tarifi araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Taze fasulye veya yeşil fasulye olarak da adlandırılan sebze, hem ana yemek hem de garnitür olarak Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Yemeğinin tarifi ve yapılışı çok kolay olan yeşil fasulye kolesterol içermez. Vücudunuzun sağlıklı hücre büyümesi için biraz kolesterol alması iyidir ancak fazlası sağlığınıza zararlıdır. Yüksek kolesterol, atardamarlarınızda yağ birikmesine neden olabilir. Bu, kalbinize ve beyninize giden kan akışını azaltabilir ve kalp krizi veya felce neden olabilir. Uzmanlar, taze fasulye yemenin sağlık açısından birçok faydası olduğunu söylüyor. Bu nedenle de birçok insan, taze fasulye tarifi ile 'Evde zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Gelin birlikte, sağlığa birçok faydası bulunan taze fasulye yemeği yapımı ve tarifini inceleyelim.

TAZE FASULYE TARİFİ: KOLAY ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE YAPIMI

Bir fincan çiğ yeşil fasulye ortalama 2.7 gr lif içermektedir. Pişmiş (haşlanmış) yeşil fasulye, bazıları çözünür lif olan 4.0 g lif içermektedir. Bunu göz önünde bulundurarak tüketmek isteyeceğiniz taze fasulye miktarını da belirleyebilirsiniz.

İlk olarak, taze alınmış yeşil fasulyelere ihtiyacınız olacak. Şimdi takip etmeniz gereken adımlar karmaşık görünebilirler, ancak tarifin hazırlanması oldukça kolaydır. Hazırlık süresinden tasarruf etmek için, marketlerin sebze bölümünden önceden yıkanmış, önceden hazırlanmış paketlerinden seçebilirsiniz.

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TAZE FASULYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr taze fasulye

1 adet orta boy soğan

2 adet orta boy domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 diş Sarımsak

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

TAZE FASULYE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Fasulyeleri yıkayın ve süzülmeye bırakın. Bıçak yardımıyla üst kısımlarını ve varsa kılçıklarını alıp boylamasına 2 parçaya bölün.

Soğanı ince ince yemeklik dorayın. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Orta boy bir tencere içerisine soğanı alın, üzerine ayıkladıüınız taze fasulyenin yarısını koyun.

Fasulyelerin üzerine domates ve sarımsağı ekleyerek kalan fasulyeleri de tencereye dökün.

Zeytinyağı, su, tuz ve şekeri de fasulyenizi pişireceğiniz tencereye ekledikten sonra ocakta kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin.

20 dakika kadar bir süre sonra fasulyeleri karıştırıp 10 dakika daha (fasulyeler yumuşayana kadar) pişirin ve ocağın ateşini kapatın.

Kapağı kapalı olarak oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin ve daha sonrasında istediğiniz şekilde servis yapın.

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TAZE FASULYE YEMENİN FAYDALARI

Pişmiş (haşlanmış) yeşil fasulye, bazıları çözünür lif olan 4.0 g lif içermektedir. Çözünür lif, LDL veya kötü kolesterol ve toplam kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Üstelik, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve iltihabı azaltarak kalp sağlığını da destekleyebilir.

Kalp sağlığı uzmanları, optimum kalp sağlığı için günde 1.500 miligramdan (mg) fazla sodyum tüketmemeyi önerir. Yeşil fasulye doğal olarak sodyumda düşüktür. Bir fincan sadece 6.6 miligrama (mg) sahiptir.

Beslenmenizde çok fazla sodyum olması kan basıncınızı artırabilir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme riskinde artış ile ilişkilidir. Ama konserve yeşil fasulyeye dikkat edin. Bir eğitimsiz fincan 461 mg sodyum Trükte Kaynak içerir. Konserve yeşil fasulyeleri yemeden önce durulayın veya tuz eklenmemiş çeşitleri seçin.

YEŞİL FASULYE PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN

Vücudunuzun korumak için proteine ihtiyacı vardır:

sağlıklı kemikler

saç

organlar

kaslar

Protein sağlıklı bir bağışıklık sistemi için de gereklidir. Bitki proteinleri tam protein değildir; yani vücudunuzun ihtiyaç duyduğu amino asitlerden en az birine sahip değillerdir. Ancak bitki proteinleri hala faydalıdır. Tam proteinler yapmak için gün boyunca diğer proteinlerle birleştirilebilirler. Bir fincan çiğ yeşil fasulye neredeyse 2 g. proteine sahiptir.

YEŞİL FASULYE İYİ BİR VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞIDIR

Yeşil fasulye, folat dahil olmak üzere birçok temel vitamin içermektedir. Bir fincan çiğ yeşil fasulyeye baktığımızda, günlük tüketilmesi önerilen değerin neredeyse yüzde 10'unda 33 mikrogram (mcg) folat içerir. Folat, nöral tüp kusurlarını ve diğer doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olan bir B vitaminidir.

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