Magnolia tatlısı tarifi: Evde çilekli ve muzlu magnolia nasıl yapılır?

Dünyaya ün salmış Fransız tatlılarından biri olan, hatta en çok tanınan da diyebileceğimiz tatlıların başında geliyor magnolia tarifi. Süt tatlılar listesinde en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Hafifliğinden dolayı her yaştan insanın tüketebileceği konumda. Evdeki malzemelerle maaliyetsizce hazırlayabileceğiniz magnolia tarifi sadece 15 dakikanızı alacak. Sofralara renk katan magnolia çayınıza ve kahvenize eşlik edecek…

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 1 parmak az şeker

1 yumurta sarısı

1 kutu sıvı krema (200 ml.)

1 paket yulaflı bisküvi

10 tane bebek bisküvisi

Mevsim meyveleri (Çilek, muz, kivi..)

Fındık parçacıkları

MAGNOLİA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencereye süt, şeker ve yumurtayı alın kısık ateşte pişirmeye başlayın. Sıvı karışımın içerisine elekten geçirilmiş un ve nişastayı ekleyin. Karışımı özdeşleşene kadar çırpın. En son karışıma kremayı ekleyin, kremayı karışıma mikser yardımıyla yedirdikten sonra muhallebiyi ocaktan alın. Ayrı bir kapta yulaflı bisküvi ve bebek bisküvisini ezin ya da robottan geçirin. Muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra magnolia kabına bir kat bisküvi, bir kat muhallebi olacak şekilde yerleştirin. Magnolianın üzerine fınfık parçalarını serpin. Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun…

MAGNOLİA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Muhallebiyi iyice karıştırmak akışkan bir karışım elde etmek için oldukça önemlidir.

MAGNOLİA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Karışım kısık ateşte sıklıkla karıştırılarak pişirilmelidir.

MAGNOLİA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Magnolia kabının dışa bakan kısımlarına da meyve dizerseniz daha estetik bir sunum elde etmiş olursunuz.

Magnoliaların üzerine fındık parçaları serpmeniz daha lezzetli bir tatlı elde etmenize yardımcı olacaktır.

MAGNOLİA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Magnolia tarifinin 100 gramı yaklaşık olarak 254.57 kaloridir.