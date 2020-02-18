Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte nefis kıvamıyla aşure tarifi

Her sene Muharrem ayının 10. gününde kutlamalarına başlayan ve bereket inancıyla da büyük bir bağlantısı olan aşure, sadece ülkemizde değil; değişik şekillerde de olsa farklı birçok toplumda kendine yer bulmuştur. Hatta birçok kültürde paylaşım ortamının oluşmasına da vesile olmuştur.Aşurenin tarihine baktığımızda çıkış noktasının, Nuh'un bindiği geminin büyük tufan bitip sular çekilince bugünkü Cudi Dağı'na oturduğu, kurtulanların ise gemide kalan erzakla ''selamet çorbası'' pişirmesine dayandığını görüyoruz. İslami bir dayanağı olan aşure zahmetli ama bu zahmete değecek bir lezzet. Misafirlerinizi ve komşularınıza ikram edebileceğiniz aşure tarifi sizlerle. Aşure nasıl yapılır? İşte tam kıvamında aşure tarifi…

AŞURE TARİFİ MALZEMELERİ

500 gr buğday

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

½ su bardağı pirinç

4 su bardağı sıcak süt

3 litre sıcak su

1 su bardağı kırılmış fındık

1 çay bardağı kuru kayısı

1 çay bardağı kuru incir

1 çay bardağı kuru üzüm

¼ çay bardağı karanfil

Gül suyu

Aşure üzerini süslemek için

2 adet nar

10 kuru kayısı

1 paket hindistan cevizi

3 yemek kaşığı ceviz

Yarım su bardağı fındık

AŞURE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Pirinç, fasulye ve buğdayı ayrı kaplarda suda bekletin. Nohutu 1 tatlı kaşığı şeker ilave ettiğiniz farklı bir kapta bekletin. Karanfili birkaç kez suda bekletin ve kara suyunu süzün. Buğdayı yıkayın ve kaynar su dolu tencerede haşlayın. Ardından suyunu süzüp tekrar yıkayın. Ayrı bir tencerede kuru fasulyeyi haşlayın. Buğdayı 3 litre su dolu tencereye alın. Pişmiş nohut ve pişmiş fasulyeyi de tencereye ekleyin. Haşlanmaya bırakın. Malzemeler yumuşadıktan sonra yıkanmış pirinç, ince doğranmış kuru kayısı, kuru üzüm ve ince doğranmış kuru inciri tencereye alın. Sıcak süt ve şekeri ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından karanfil, gül suyu ve kırılmış fındığı ekleyip pişmeye bırakın. Pişmiş aşureyi sunum kaselere alın ve soğumaya bırakın. Aşurenin ilk sıcağı çıktıktan sonra dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.

AŞURE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Aşure malzemelerinin 1 gün önceden suda bekletilmesi en önemli püf noktasıdır.

Özellikle karanfil siyah suyunu salana kadar suda bekletin. Yıkayıp tekrar suda bekletin. Karanfil suyu aşurenizin rengini koyulaştıracaktır.

Aşureye gerektiğinde su ekleyebilirsiniz.

Gül suyu aşurenize nefis bir koku katacaktır. Dileğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Malzemelerin diriliğini koruması için aşureyi çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.

AŞURE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Aşurenizi kısık ateşte pişirmeniz malzemelerin daha iyi pişmesini sağlayacaktır.

AŞURE TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Aşureniz süslemek için verilen malzemeleri şerit şerit olacak şekilde dizin.

AŞURE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Aşure Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 59 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 250 gramlık miktarında Aşure 148 kalori bulunmaktadır.