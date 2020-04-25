Islak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? Browni  tarifi…

Islak kurabiye tarifi binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. En çok araştırılan ise kakaolu ıslak kurabiye tarifi. Haberimizde, hem Türk usulü hem de Avrupa usulü iki farklı ıslak kurabiye tarifi yer almaktadır. Peki, kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? İşte, kakaolu ıslak kurabiye tarifi (başka bir deyişle evde browni yapımı tarifi) ve bu tarif için evde bulundurmanız gereken temel malzemeler hakkında bilgiler…

Tatlı ve tuzlu olmak üzere farklı çeşitleri bulunan kurabiyeler sofralarımızı süslüyor. Kurabiye atıştırmalık olarak sıklıkla tükettiğimiz, yemekten bıkmadığımız bir lezzet. En lezzetlisinden ıslak kurabiye tarifini margarin, şeker ve kakao gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Evinize mis kokular yayan, kolayca hazırlayabileceğiniz ıslak kurabiye tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına eşsiz bir tat katacak. Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? Eşsiz lezzetiyle ıslak kurabiye tarifi…

ISLAK KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

125 gr. tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN

3 çay bardağı şeker

3 çay bardağı süt

İnce dilim limon

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ISLAK KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba margarin ve yumurtayı alın, parmak uçlarıyla yoğurmaya başlayın.

Üzerine sıvı yağ ve şekeri ekleyip iyice karıştırın. Ardından kakaoyu ekleyin.

Ardından elekten geçirilmiş un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce yoğurun.

Kıvam alan kurabiye hamurunu on dakika kadar dinlendirin.

Kurabiyelere istediğiniz şekli verin ve yağlanmış tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletin.

Şerbeti hazırlayın. Şerbetin ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

Kurabiyeler soğuttuktan sonra geniş bir kaba alın. Üzerine şerbeti gezdirin.

Şerbetini çeken kurabiyeler sunuma hazır. Afiyet olsun…

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ALTERNATİF KURABİYE TARİFİ

Islak kurabiye, günlük atıştırmalık olarak vazgeçilmez bir yiyecektir. Ayrıca, hem tek başına atıştırmalık olarak hem de misafirlerinize ikram edeceğiniz tatlıları çeşitlendirmek için eşsiz bir tatlı türüdür.

Bu kurabiyeyi yapmak ne kadar sürer?

Hazırlık 15 dk

Soğuk 30 dk

Pişirme 35 dk

14-16 dakika da servise hazır olması için beklemek..



KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 cm büyüklüğünde parçalara kesilmiş 2 çubuk ravent (yaklaşık 180g)

150 gr sade un

50 gr yulaf lapası

¾ çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı soda bikarbonat

½ çay kaşığı ince tuz

150g pudra şekeri

125g beyaz çikolata, kabaca doğranmış

2 top zencefil, kabaca doğranmış kök halinde

85 ml ayçiçek yağı

2 çay kaşığı vanilya özü (veya ½ çay kaşığı vanilya ezmesi)

Kesilmiş raventi astarlı bir fırın tepsisine koyun ve daha sonra fırına koyun, 190C (180C fan) seviyesine getirin. Fırın yavaşça istediğiniz sıcaklığa ulaştığında, raventin neminin buharlaşmasını bekleyin (o canlı pembe rengin bir kısmı kalacak ama çoğunlukta kahverengiye dönüşecek). Kurabiye hamurunu hazırlanırken 20 dakika bunu pişirin, sonra soğumaya bırakın.

İki büyük fırın tepsisini fırın kağıdıyla hizalayın ve kurabiye hamuruna başlayın. Un, yulaf, kabartma tozu, bikarb, tuz ve şekeri büyük bir kaseye koyun ve bir çırpma teli ile iyice karıştırın (kabartma tozu ve bikarbın topaklanmasını önler). Beyaz çikolatayı ve kök zencefili ekleyin.

Başka bir kapta yağı, vanilyayı ve iki yemek kaşığı suyu çırpın. Sıvı karışımı kuru bileşenlere dökün, karışım bir hamur haline gelene kadar tahta bir kaşıkla kuvvetlice karıştırın ve en az 30 dakika soğutmak için kaseyi buzdolabına koyun.

Bu zamana kadar, ravent serin olmalı; yarısını soğutulmuş hamura ekleyin, karıştırmak için gevşekçe karıştırın. Karışımı bir seferde bir çorba kaşığı alın, ardından elinizdeki hamuru bir golf topunun büyüklüğü hakkında toplara yavaşça yuvarlayın. Ham kurabiyeleri pişirme tepsisine koyun, her biri arasında yaklaşık 10 cm bırakın, böylece pişirme sırasında yayılabilirler. Yavaşça bastırın ve düzleştirin ve üstüne biraz ekstra ravent atın.

12-15 dakika kadar veya kurabiyeler gevrek, altın renkli bir kenar alana pişirin. Yemekten önce tepsilerin üzerinde tamamen soğumaya bırakın.

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Çikolata parçalı kurabiyenin kökeninin kimden geldiğini, nerede ilk pişirildiğini ve ne zaman olduğunu bilsek de, nasıl ve neden sorularının cevabı biraz belirsiz kalmıştır. Sıklıkla tekrarlanan bir dizi efsane, Türkiye'nin ve dünyanın en sevilen pişmiş kurabiyeleri etrafında büyüdü. En sık tekrarlanan hikaye, Wakefield'ın düzenli bir dondurmalı kurabiye tarifi için beklenmedik bir şekilde fındık tükettiği ve çaresizlik içinde, onları meşhur bir Amerikan markası olan bir çikolata şirketinin parça çikolataları ile süslediği hikayesidir. (Bu hikaye, Wakefield'ın çikolatasının bitmesinden sonra çikolata yerine patates cipsi koyduğu şeklinde de anlatılmaktadır ama Türkçe kaynaklarda bunu doğrulayan bir bilgi bulunmamaktadır.) Daha da olası olmayan bir başka hikaye, endüstriyel bir karıştırıcıdan gelen titreşim makinası ile Toll House mutfağındaki bir rafta saklanan çikolatanın bir fıçıya düşmesi ve sonrasında pişirilen harcın ıslak kurabiyeye dönüşmesi olarak da anlatılıyor.