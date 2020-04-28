Tavuk göğsü tarifi: Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Yalancı tavukgöğsü tarifi oldukça pratik ve çok tercih edilen sütlü tatlıların başında geliyor. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu pratik tatlı özellikle yaz ayları için mükemmel bir tercih olacaktır. Hafifliği ve pratikliği yalancı tavukgöğsünün en önemli özelliklerindendir. Peki, mükemmel yalancı tavukgöğsü nasıl yapılır, kıvamı nasıl yakalanır ve malzemeleri nelerdir? Çok şık sunumlara dönüştürebileceğiniz yalancı tavukgöğsü tatlısını davet yemeklerinin ardından rahatlıkla ikram edebilirsiniz.

Peki, yalancı tavukgöğsü nasıl yapılır, yalancı tavukgöğsü için gereken malzemeler neler? Yalancı tavukgöğsü, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği malzemelerden oluşuyor. Gerçek tavukgöğsünden bile çok seveceğiniz bu harika sütlü tatlı için gereken malzemelerin başında ise un, şeker ve süt geliyor. Yalancı tavukgöğsü tatlısı, pratikliği ve lezzetiyle mutfağınızın vazgeçilmez lezzetleri arasında olmaya aday. Bu tam ölçülü tarifle, yalancı tavukgöğsünü gerçek tavukgöğsü tatlısından bile çok seveceksiniz! Damaklarınızı şenlendirecek yalancı tavukgöğsü için gereken malzemeler neler?

YALANCI TAVUKGÖĞSÜ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1litre süt (5 su bardağı süt)

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya (şekerli vanilin)

*Su bardağı:200 ml

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YALANCI TAVUKGÖĞSÜ

Uygun bir tencereyi ocağa alalım

125 gram tereyağını eritelim. Tereyağı eridikten sonra 1-2 dakika kızmasını bekleyelim.

1 su bardağı unu ilave edelim ve güzelce kavuralım. Buradaki püf nokta; unun rengi değişmeyecek.

1 litre (5 su bardağı) sütümüzü ilave edelim.

Daha sonra 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim.

1 paket şekerli vanilini de ilave edelim.

Elde ettiğimiz karışımı güzelce çırparak kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim.

Yalancı tavukgöğsü muhallebisi kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım

1 dakika daha karıştırmaya devam edelim ve ocaktan alalım.

Ocaktan aldığımız yalancı tavukgöğsünü 2-3 dakika mikserle çırpalım. (daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için)

Küçük boy borcam veya uygun bir tepsiyi suyla hafif çalkayıp suyunu dökerek tepsimizin ıslanmasını sağlayalım. (tatlımızın tepsiye yapışmaması ve kalıptan güzel çıkması için)

Yalancı tavukgöğsünü tepsimize dökelim.

Soğuduktan sonra 3 saat buzdolabında dinlendirelim.

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*Direkt keserek servis edebileceğiniz gibi ters çevirerek de servis edebilirsiniz.

*Dilerseniz porsiyonluk yapabilirsiniz veya kalıplara dökebilirsiniz.

*Üzerini mevsim meyveleriyle süsleyebileceğiniz gibi tarçın, yeşil fıstık, hindistancevizi de kullanabilirsiniz. Yine üzeri için çikolata sosu da kullanabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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