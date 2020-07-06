Revani tatlısı tarifi ve yapılışı püf noktaları: Evde kolay ve nefis revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Revani tatlısı, Osmanlı döneminden bu yana Türk mutfağında yer alan tatlılardan birisidir. Çeşitli yörelerde sünger ya da yoğurt tatlısı olarak da bilinen bu tatlı, özellikle et yemeklerinden sonra sofraların lezzetine lezzet katmaktadır. Revani tatlısı nefis tarifi ile yapılışı da kolaydır. Peki, revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, evde kolay ve nefis revani tarifi, yapılışı, malzemeleri…

REVANİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Sofralarında bu lezzete yer vermek isteyen ve yapılışı hakkında 'Revani tatlısı nasıl yapılır?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışanlar doğru yerdeler.

NEFİS REVANİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

Evde ve kolay revani tarifi, malzemeleri şu şekildedir:

KEK İÇİN;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet portakal

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

ŞERBET İÇİN;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

REVANİ YAPILIŞI

Adım adım ve nefis revani tarifi:

Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Derin bir tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır ve soğumaya alınır.

Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.

Üzerine sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.

Hoş bir koku ve tat vermesi için 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyerek karışıma ekleyin.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.

Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökün.

170°C fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.

Fırından çıkarılan keki kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.

1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre süslenerek servis edilir.

Magnolia tatlısı tarifi ve yapılışı: Nefis magnolia tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?